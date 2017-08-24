電腦工程師扮駭客 竊值5000萬比特幣被訴

代理銷售BitoEX比特幣的「泓科」科技公司，去年遭駭客入侵，竊取BitoEX電子錢包內的市價近5000萬的2400枚BitoEX比特幣；檢調查出是中部某生產試劑公司工程師黃睿智所為，台北地檢署今早依妨害電腦使用等罪起訴黃，另該公司林姓負責人則因罪嫌不足，獲不起訴。

比特幣誕生於2009年，是全球通用的加密網際網路虛擬貨幣；泓科科技去年7月發現，所代理的比特幣交易量有異常增加的現象，且新撥出的比特幣一放上交易平台，隨即被匯出，由於比特幣交易每日有限額，懷疑被駭客入侵，向新北市調處報案。

檢調發現，該駭客為隱藏發起攻擊的位址，涉嫌透過「洋蔥網路」手法，分別從烏克蘭、美國、法國、紐西蘭、匈牙利等10餘個國家發動境外攻擊，竊取泓科公司員工帳號及密碼後，再將該公司名下的比特幣匯至非洲、歐洲、中南美洲等10多個國家的電子錢包帳戶。

去年底，檢調查出中部某家生產試劑公司的林姓負責人，以及該公司旗下電腦工程師黃睿智疑似涉案，發動首波搜索並約談2人到案，2人均否認涉案，聲稱可能是公司的IP遭駭客當成跳板，訊後2人均遭限制住居後請回。

經半年蒐證，檢調發現黃男上網時，IP位址會出現在特定的位置，為釐清相關疑點，今年6月間二度搜索約談黃到案說明，檢方訊後聲請羈押禁見，但遭法院駁回。

(中時)