奇招！年輕人暴增35％ 東京擬設私立大學招生上限
日本首相安倍晉三(Shinzo Abe)上任快滿5年，自從他上任以來，20至24歲的年輕人每年遷往東京的人數上升了35%，讓專家不得不正視學生過度集中於東京的現象，同時日本內閣府(Cabinet Office)也計畫通過東京高校的新政策，規定新院系如果要招收1名學生，就必須有其他院系必須減少1個名額，藉此控制學生人數，平衡東京與地方的經濟發展。
根據《金融時報》(Financial Times)報導，日本18歲以下的人口急遽下降，這群人不只想去東京求學，更渴望畢業後可以直接留在當地工作，日本政府為了遏止這股熱潮，擬提議無限期禁止東京23區內所有私立大學申請入學的新生人數。為了挽救日本地方經濟全面崩盤，整體人口老化和萎縮，日本政府端出奇招。
日本官員認為，如果不能減弱東京的主導地位，日本地方高校的財務情況將會惡化，多年後可能面臨全面崩盤的慘況，儘管日本地方政府有多項鼓勵銀行合併或將博弈合法化的振興政策，但是仍然抵擋不了20多歲的年輕人全往東京跑的熱潮，估計每年人數上升35%，讓日本政府決定頒新政策。
據報導，1990至2005年間，東京學生人數約有38萬人，2006年，東京高校為了迎合日本企業需求，敞開學校大門歡迎年輕人，讓學生人數到了2016年就超過45.5萬人，短短10年間成長了17%。
(中時電子報)
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