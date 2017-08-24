無視油價大跌 沙烏地王室照樣砸30億出國旅行

沙烏地阿拉伯的薩勒曼國王，傳出砸下1億美元，率團前往摩洛哥旅行。（圖/美聯社）

據英國獨立報（The Independent）報導，靠石油發跡致富、但近期卻飽受油價大跌所苦的沙烏地阿拉伯王室，被爆出薩勒曼國王（Salman of Saudi Arabia）仍率領龐大旅行團，前往摩洛哥享受豪奢的渡假行程。根據報導指出，不僅摩洛哥總理親自赴機場迎接，行程內容更讓外界瞠目結舌：團員約1,000人，包含王室成員、內閣部長和安全人員等，一口氣訂下800間高級飯店房間，並出動近200輛豪華房車來接送這群嬌客。此次行程總開銷約為1億美元（約30.3億台幣），佔摩洛哥年旅遊收入約1.5%的比例。

獨立之初本還是窮國的沙烏地阿拉伯，在發現大量石油蘊藏後、再加上中東局勢風雲變色，讓沙烏地掌握這條全球經濟命脈，成為名符其實靠「黑金」致富的國家。然而實質掌權的紹德王室（House of Saud），更利用這筆鉅額的資金，大規模進行基礎建設、社會福利和各種補貼政策，當然還有供應王室龐大且豪奢的開銷。當前王室成員多達數千人，加上多年高額的福利政策，讓其國內生產力逐步下滑，迫使沙烏地王室轉型成立主權基金，並打算讓國營石油公司（Saudi Aramco）上市，讓遲早會開採完的石油，透過金融市場成為更多鈔票湧入沙烏地。

訪問日本時，沙烏地薩勒曼國王的專屬下機電梯。（圖/美聯社）

事實上，沙烏地王室的驚人財力，在稍早薩勒曼國王出訪亞洲盟邦之旅時，就已展現在各國媒體眼前，專屬的747客機、下機的移動式電扶梯和眾多名貴轎車，都讓各國民眾感到非常驚豔。同時，沙烏地更是全世界國防預算開銷最大的國家，時不時就向美國、法國等地的廠商提出龐大訂單，成為各家廠商實際上的「金主」之一。

(中時電子報)