校方釋善意 外澳分校16生回校上課

頭城國小外澳分校學生拒絕回到本校上課的風波，即將圓滿落幕。（胡健森攝）

頭城國小外澳分校學生家長抗拒讓孩子返回本校上課的問題，在學校方面持續釋出善意下，今天已有相當好的進展，17名分校的學生，上午已經有16人回到本校上課，剩下1名學生，因學校昨天並未與家長聯繫上，但之前家長曾表示，只要學校做出明確的決定，也會配合辦理。

頭城國小外澳分校因校舍老舊，且日前被檢測出耐震係數不足，是極容易倒塌的危險建築，學校及縣府教育處決定讓孩子以「原班安置」方式，讓分校師生暫時返回本校上課。

但有學生家長憂心這是「併校」的預前作法，因此強力反對，甚至在昨天開學日，17名分校學生，竟有15人以「請假」方式，「技術性杯葛」讓孩子到本校上課，但這樣的做法，也引發外界抨擊是在「犧牲孩子的受教權」。

經過校長黃志聖昨天與教育處人員展現誠意，積極拜訪學生家長，也得到了相當好的效果，今天上午有14名學生由家長自行送到學校，另有2名學生則是學校安排人員載到學校上課，剩下1名學生，則因為昨天並未與家長碰到面，孩子今天仍未到校。

頭城國小校長黃志聖表示，學校今天會繼續努力與家長取得聯繫並加強溝通，而這名學生的家長，之前也曾經表示，只要學校做出明確的決定，他們都將會配合。

(中時)