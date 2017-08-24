曾斷自己活不過66歲 詹惟中改口了：搞不好今年…

「鐵口」詹惟中曾斷自己活不過66歲，然近來他發現今年運勢奇差無比，恐怕死期更近，就在今年。(中時資料照片)

多年來展現專業命理技能、勘稱「鐵口鬼才」的詹惟中，不僅幫別人探看未來，也給自己算命，過去曾算出自己將逢第二此坎坷期，更說恐怕活不過66歲，計算一下，發現53歲的他只剩12年可活，沒想到近來神算如他卻改口，透露近來不斷出事，恐怕時限縮短，恐怕今年就得面對死期。

詹惟中在昨天(8/23)播出的《新聞挖挖哇》中，聊了對鬼月的見解，他直呼：「鬼門開可怕，運勢低的人更要可怕」，透露自己今年運勢極差，光這個月之前就發生兩次車禍，一次坐計程車回天母，所坐位置後方被撞，有一次在北京高速公路上，坐右後方的他正想闔眼休息一下，立刻遭小貨車追撞，剛好又是朝著他的座位，讓詹惟中不得不心生疑慮。

詹惟中覺得，覺得車子有那麼多座位、那麼多面，偏偏都朝他的位置來，這時候就知道「是冤親債主要找這個人」，又加碼透露之前還曾在高速公路爆胎，意外一件接一件，他本非常小心翼翼，但仍躲不掉，冥冥中覺得有股力量要索命，直言今年跟牛年對他來說是個大危機，之前說的「活不過66歲」，說不定還太樂觀了。

(中時電子報)