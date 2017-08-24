NBA》籃網祝林書豪生日快樂 抓傷超明顯
籃網官方instagram在24日貼出林書豪手持籃球的背面照，且祝福他29歲生日快樂，不過這張帥氣照片明顯可以看到，怎麼豪哥左手臂上有著兩條明顯的抓傷痕跡，讓不少球迷相當心疼，紛紛留言問豪哥到底怎麼弄傷自己的。
其實林書豪手臂上的抓傷，八成是因為他在練球時太過拚命造成的，畢竟他早已公開宣示，下個球季將跟籃網攜手闖進季後賽，畢竟籃網今年補進羅素、卡洛、克拉布、莫茲柯夫等即戰力球員，豪哥當然要更賣命練球才行。
有別於以往慶生模式，林書豪在今年29歲生日這天，完全沒在任何個人社群網站發表照片或影片，最近的動態也是幫母親吳信信慶生，如此低調的豪哥，還真的讓人有點不太習慣，或許他沒多久就會發布生日感言了吧。
不過籃網官方推特也用相當另類方式替林書豪慶生，秀出他在過去1年期間的所有髮型，更寫上，「1個擁有很多髮型的男人，幫我們替林書豪與他的頭髮慶祝29歲生日吧！」
(中時電子報)
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