天鴿襲港變強颱 掀7米巨浪灌村
第13號颱風「天鴿」轉變為強颱，並在昨(23日)侵襲港澳、南廣東一帶，災情嚴重。其中，香港白沙灣的杏花邨更遭七公尺高巨浪倒灌，幾棟鄰海的四樓以下住戶飽嚐「巨浪撞屋」之感！
港媒「東網」報導，香港天文台在昨(23日)早發出「十號波」警示，海水水位上升一公尺高，部分沿岸居民能明顯感受海浪沖擊，港島東岸的豪宅區杏花邨首當其衝。
報導指出，杏花邨編號40到48號大樓由於最靠外側，海水擊打海堤激起的巨浪倒灌回去，這些住戶面對最明顯的沖擊，即使緊閉門窗，海水仍滲入屋內；更不用說，該區地下停車場慘遭滅頂，近30輛豪車變成泡水車，路面公共設施也悉數被毀，百廢待興。
(中時電子報)
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