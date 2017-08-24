金鐘獎獲邀上台「揮手致意」 曹西平怒轟：受辱不尊重人

曹西平拒絕獲邀參加金鐘獎。(圖/本報系資料照)

第52屆電視金鐘獎昨公布入圍名單，可說是幾家歡樂幾家愁，而資深藝人曹西平早上在臉書自曝，月初就有人邀請他參加金鐘獎，但只是上台揮手致意，這讓他直呼受到侮辱，當下就拒絕此邀約。

曹西平臉書全文。(圖/曹西平的粉絲愛團)

曹西平表示八月上旬有人邀請他參加金鐘獎，當詢問要去做什麼時，對方僅表示想要資深藝人「代表綜藝節目傳承」，該橋段估計三到五分鐘，受限於時間加上眾多來賓受邀，因此就是上台簡單揮手致意，這讓曹西平覺得入行36年，卻是換來這種不被尊重的態度，甚至是感覺受污辱很不尊重人，也讓他自嘲或許在別人眼中是小咖才受此待遇，因此當下就拒絕此邀約，並揚言沒興趣跟金鐘獎沾上邊，但最後仍不忘公開呼籲文化部能多尊重資深藝人。

(中時電子報)