日月光汙染後勁溪案 更一審改判有罪

高雄後勁溪遭違法排放廢水，經常可見溪水變黃。（高市環保局）

日月光排廢水汙染後勁溪，更一審高雄高分院24日宣判。廠務處長蘇炳碩依廢棄物清理法判徒刑1年4月、緩刑5年。廢水組主任蔡奇勳判1年6月、緩刑4年。工程師游志賢1年10月、緩刑5年。工程師劉威呈1年8月、緩刑5年。

2013年日月光排廢水汙染後勁溪喧騰一時，處長蘇炳碩等5人被依廢棄物清理法等罪起訴，一審時有4人被判1年4月至1年10月不等徒刑，且獲緩刑，僅工程師何登陽無罪，二審時5被告則全被判無罪，經最高法院撤銷發回，更一審今宣判，4被告刑度與一審一樣。

(中時)