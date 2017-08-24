日女遺失背包尋回 大讚台警有效率
一名日籍女遊客日前焦急地跑進台中市政府警察局第六分局協和派出所內，一進門便劈哩啪啦向警方說了一堆日語，過程中神情緊張不斷手舞足蹈，恰好此時巡邏警員陳照園、吳文正返回派出所。警員吳文正見狀便主動上前詢問，女子是否可以用英文溝通。
日女聽到員警的話後，才意識到彼此語言不通，不好意思地改用英文向警方描述，在了解日女的問題後，員警協助幫忙解決，讓日女對臺灣人的熱情與愛心刮目相看。
警方指出，原來日女金本女士（40歲）與先生一起來臺灣長住6個多月，當天早上搭乘公車時不慎將背包遺留在車上，才慌忙前來報案；陳、吳二員了解事情經過後，便協助聯絡客運業者，得知背包被送到轄區內的公車站後，便帶著日女到車站領回。
日女看到背包失而復得，且發現東西都安然無恙，高興得不斷讚賞台灣民眾的愛心，也感謝警方的熱心幫忙，大呼「台灣真的是比日本還有愛心跟效率的地方，未來打算繼續在臺灣長住和生活。」離去時，金本女士也要求與幫忙的員警拍照，以作為這趟旅行特別的紀念。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。