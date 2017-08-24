日女遺失背包尋回 大讚台警有效率

日女背包遺失警尋回，大讚台灣比日本更有效率！（陳世宗翻攝）

一名日籍女遊客日前焦急地跑進台中市政府警察局第六分局協和派出所內，一進門便劈哩啪啦向警方說了一堆日語，過程中神情緊張不斷手舞足蹈，恰好此時巡邏警員陳照園、吳文正返回派出所。警員吳文正見狀便主動上前詢問，女子是否可以用英文溝通。

日女聽到員警的話後，才意識到彼此語言不通，不好意思地改用英文向警方描述，在了解日女的問題後，員警協助幫忙解決，讓日女對臺灣人的熱情與愛心刮目相看。

警方指出，原來日女金本女士（40歲）與先生一起來臺灣長住6個多月，當天早上搭乘公車時不慎將背包遺留在車上，才慌忙前來報案；陳、吳二員了解事情經過後，便協助聯絡客運業者，得知背包被送到轄區內的公車站後，便帶著日女到車站領回。

日女看到背包失而復得，且發現東西都安然無恙，高興得不斷讚賞台灣民眾的愛心，也感謝警方的熱心幫忙，大呼「台灣真的是比日本還有愛心跟效率的地方，未來打算繼續在臺灣長住和生活。」離去時，金本女士也要求與幫忙的員警拍照，以作為這趟旅行特別的紀念。

(中時)