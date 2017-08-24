中秋烤肉神器！CASUSGRILL推環保烤肉架

「丹麥工藝環保烤肉架」即日起開放官方網站預購，預購價380元／單件。（圖片提供／ CASUSGRILL）

以紙、竹子、竹炭和火山岩等生物可分解材質製造，環保愛地球。（圖片提供／ CASUSGRILL）

中秋烤肉、戶外露營神器～「丹麥工藝環保烤肉架」。（圖片提供／ CASUSGRILL）

每逢中秋佳節，街頭巷尾瀰漫濃濃肉香，烤肉成為台灣中秋傳統，北歐品牌CASUSGRILL推出「丹麥工藝環保烤肉架」，先前在日本創下單週銷售數量破萬紀錄，看準中秋商機進軍台灣市場。

丹麥工藝環保烤肉架為一次性使用環保烤肉架，由紙、竹子、竹炭和火山岩等生物可分解材質製造，體積小攜帶便利，外型採盒裝設計，內含專利Quick Oxylite速燃竹炭，不須準備木炭與火種生火，以天然竹子製作烤網，外層以火山岩包覆阻絕熱度，符合美國FDＡ、歐盟食品標準檢驗，吃得安心又健康;只需燃燒速燃木炭四個角，五分鐘內即可喜受烤肉樂趣，木炭恆溫約1小時。

丹麥工藝環保烤肉架即日起開放官網預購，提供1入、3入、6入組合，預購前500名，加贈天然竹製食物夾乙個，數量有限送完為止。響應環保愛地球，烤肉架藉由減少木炭使用量，降低排放二氧化碳，精選可分解材質製作，為地球環境保護盡一份心力。

(中時)