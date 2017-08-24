823悄悄過 王丰：中華民國還存不存在？

1958年8月23日，共軍突然發動密集炮火，猛烈襲擊金門，國軍反擊，隨之而起激烈海戰空戰，延續44天，史稱823炮戰或金門炮戰。（圖片來源：王丰臉書）

王丰認為，兩蔣終其一生成功的延續了一定程度的「正義」與「光明」。（圖片來源：王丰臉書）

台北世大運進行得如火如荼，「王八蛋」口水戰也打得火熱，「八二三」就在一片喧囂中孤獨過去。作家王丰認為，眼下的中華民國，與八二三炮戰時代的中華民國已大不相同，現今政權失去「光明與正義」，未來結局必是趨於「消失」。

王丰23日在臉書貼文表示，不知道大家有沒有想過，八二三炮戰時代的中華民國， 與今天眼下的中華民國有何不同？大家一定會說，兩者大不相同。但是，兩個中華民國之間有什麼根本的不同呢？

國學大師錢穆曾評析魏晉南北朝時期亂局，王丰認為對照今日之台灣，非常貼切。錢先生說：「一個政權的生命，必須依賴於某一種理論之支撐。此種理論同時即應是正義。正義授與政權以光明，而後此政權可以綿延不倒。否則政權將為一種黑暗的勢力，黑暗根本無法存在，必趨消失。」

王丰指出，從這段話可以印證，蔣中正到台灣之後，為何要不斷三復斯言他的政權法統正當性，並且念茲在茲的拿「反攻大陸」作為他「理論支撐」以及俾使其政權「正義」、「光明」的各種論述。

與其說兩蔣在台灣是延續中華民國的法統，不如說是在延續一種他們心目中堅持的「正義」與「光明」，這種「正義」與「光明」遠比中華民國的「正統」更來得重要。而兩蔣也的確終其一生成功的延續了一定程度的「正義」與「光明」。

反觀今日，王丰質疑，台灣的這個「中華民國」的「理論支撐」到底是什麼？是「隱性台獨」嗎？是「實質台獨」嗎？這個政權它有沒有「正義授與政權以光明」呢？它又拿什麼確保其「政權之光明」呢？

王丰說，「黑暗必趨消失」，政權如果不能確保其「光明」與「正義」，那它的結局就是「消失」。

(中時電子報)