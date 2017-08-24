823悄悄過 王丰：中華民國還存不存在？
台北世大運進行得如火如荼，「王八蛋」口水戰也打得火熱，「八二三」就在一片喧囂中孤獨過去。作家王丰認為，眼下的中華民國，與八二三炮戰時代的中華民國已大不相同，現今政權失去「光明與正義」，未來結局必是趨於「消失」。
王丰23日在臉書貼文表示，不知道大家有沒有想過，八二三炮戰時代的中華民國， 與今天眼下的中華民國有何不同？大家一定會說，兩者大不相同。但是，兩個中華民國之間有什麼根本的不同呢？
國學大師錢穆曾評析魏晉南北朝時期亂局，王丰認為對照今日之台灣，非常貼切。錢先生說：「一個政權的生命，必須依賴於某一種理論之支撐。此種理論同時即應是正義。正義授與政權以光明，而後此政權可以綿延不倒。否則政權將為一種黑暗的勢力，黑暗根本無法存在，必趨消失。」
王丰指出，從這段話可以印證，蔣中正到台灣之後，為何要不斷三復斯言他的政權法統正當性，並且念茲在茲的拿「反攻大陸」作為他「理論支撐」以及俾使其政權「正義」、「光明」的各種論述。
與其說兩蔣在台灣是延續中華民國的法統，不如說是在延續一種他們心目中堅持的「正義」與「光明」，這種「正義」與「光明」遠比中華民國的「正統」更來得重要。而兩蔣也的確終其一生成功的延續了一定程度的「正義」與「光明」。
反觀今日，王丰質疑，台灣的這個「中華民國」的「理論支撐」到底是什麼？是「隱性台獨」嗎？是「實質台獨」嗎？這個政權它有沒有「正義授與政權以光明」呢？它又拿什麼確保其「政權之光明」呢？
王丰說，「黑暗必趨消失」，政權如果不能確保其「光明」與「正義」，那它的結局就是「消失」。
(中時電子報)
文章來源：王丰臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。