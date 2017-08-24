蔡瑞雪童年嫩照曝光 認證「母胎美女」

蔡瑞雪日前赴韓拼出道再受關注。(圖／翻攝自蔡瑞雪IG)

蔡瑞雪曝嬰兒照，模樣可愛。(圖／翻攝自蔡瑞雪IG)

蔡瑞雪靠帶牙套變臉。(圖／翻攝自IG)

「北一女神」蔡瑞雪日前隻身前往韓國參加選秀，雖然被淘汰出局，但仍受到不少關注，走紅後她曾被翻出高中照片，五官沒有現在精緻，被懷疑有整形，不過現她曝光兒時嫩照，被粉絲認證是「母胎美女」。

蔡瑞雪高中時臉蛋圓潤，且牙齒比較凸出，一度被懷疑有動刀，不過她是靠帶牙套變臉，不只臉蛋變尖，五官也更精緻，散發出女人味，23日她又在IG分享自己小嬰兒時期照片，水汪汪大眼加上高挺鼻子，肥嫩小手擠成好幾層，就像米其林寶寶，連她也自虧「我小時候的米其林手臂」。

可愛嫩照曝光後，粉絲都認證她是「母胎美女」，誇讚她從小美到大，「眼睛好美」、「大得好誇張」，引起熱議。

(中時電子報)