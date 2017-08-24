涉圖利永達技院 高教工會告發教育部長潘文忠

高教工會告發教育部長圖利永達技院。（陳志賢攝）

高教工會告發教育部長圖利永達技院。（陳志賢攝）

私立永達技術學院多名教師及高教工會，不滿永達技院停辦3年，竟花掉超過5億、淨資產縮水2.4億，涉嫌掏空校產，但教育部非但未徹查，並依法解散清算，卻在日前為永達量身訂做，修訂「永達條款」，宣稱永達的解散清算年限延至2020年，今早10時赴台北地檢署告發教育部長潘文忠涉圖利、前教育部技職司長李彥儀涉瀆職、永達董事會涉背信，並要求檢方追回鉅額校產。

高教工會控稱，永達技院2014年8月7日停辦，已無任何教學研究活動，3年來竟花掉超過5億元、淨資產縮水2.4億，但早在停辦前，該校董事會已向教育部申請處分1.45億資產獲准，變賣給董事會的王氏家族成員及其掌握公司，根本是積欠教職員千萬薪資，卻優先變賣上億校產償校董，涉嫌背信。

而教育部非但未曾徹查永達校董是否涉嫌不當使用校產，也未立即向法院聲請解除董事職務，卻是讓永達以為期三年的「轉型」名義，造成教師失業、學生失學、校董把持校產，因此主管技職學院的前教育部技職司長李彥儀（現任高教司長）涉瀆職。

經過3年的停辦後，教育部本應於今年8月7日本依《私立學校法》第72條將永達正式解散清算，使鉅額校產回歸公共，但教育部卻偷偷修訂了「永達條款」，對外宣稱永達的解散清算年限延至2020年，縱容校董繼續掏空，因此教育部長潘文忠涉嫌圖利。

(中時)