文旦賊被抓 竟回嗆園主：我就是沒錢怎樣
斗六文旦採收季節快到，警方開辦的「護柚專案」又將啟動，昨晚與文旦農座談防護措施，幾個被偷竊過的文旦農痛罵「做賊一更、顧賊一暝」，偷柚賊被抓到也不賠償，柚農完全處於劣勢。
縣長李進勇、斗六市長謝淑亞均出席護柚專案座談會，一名兩年前遭竊的柚農表示，當時警方好不容易抓到，檢察官就交保，現在官司已經走了兩年多，賠償還沒下文，竊賊還嗆他「人肉鹹鹹我沒錢」。
另名女柚農也表示，她在工寮顧到半夜，回家休息一下，幾個小時後回來，柚子已經被偷搬走，欲哭無淚。
謝淑亞表示，柚農專心照顧柚子一年，每到收成半夜又要守在田裡，實在很辛苦，今年中秋節在十月間，柚農要看守的時間更長，希望警方多巡邏，讓柚農減輕壓力。
分局長蔡詳忠表示，護柚專案分二階段，第一階段8月16日至9月6日採收前，以文旦園安全維護為主；第二階段9月7日至14日採收後，巡邏柚子倉庫週邊避免竊盜發生，計有27處巡邏箱並加強夜間巡查。
(中時)
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