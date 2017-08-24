跆拳楊宗燁38比13勝出 晉級16強

楊宗燁（紅）凌厲攻勢，38比13提前1回合結束比賽、晉級16強。（蔡依珍攝）

楊宗燁（紅）凌厲攻勢，38比13提前1回合結束比賽、晉級16強。（蔡依珍攝）

楊宗燁（紅）凌厲攻勢，38比13提前1回合結束比賽、晉級16強。（蔡依珍攝）

楊宗燁（紅）凌厲攻勢，38比13提前1回合結束比賽、晉級16強。（蔡依珍攝）

楊宗燁（紅）凌厲攻勢，38比13提前1回合結束比賽、晉級16強。（蔡依珍攝）

楊宗燁（紅）凌厲攻勢，38比13提前1回合結束比賽、晉級16強。（蔡依珍攝）

曾因厭倦練習翹家休學的楊宗燁，24日在跆拳男子組74公斤級，對上哥倫比亞選手CUERO Didier Alejandro，一開賽對手就展開攻勢，楊不慎被擊中頭部先失3分，隨即火速凌厲反擊，手腳並用、華麗回擊下，首輪就以20比8遙遙領先，第二回合一開始更以一個華麗迴旋踢，連對手帽子都被踢掉，全場爆以熱烈掌聲；在第二回合前就以38比13的懸殊差距，提前一回合結束比賽，晉級16強。

(中時)