世大運》兩支7分箭致命 中華射箭男團銀恨

中華射箭選手彭士誠（右起）、魏均珩、鄧宇成在金牌戰不敵韓國隊，以銀牌作收。沒幫昨天輸球的中華棒球隊復仇！圖為之前比賽照。(中央社)

反曲弓男子團魏均珩、鄧宇成、彭士誠，稍早射下一銀牌。（葉臻攝影）

(11:05 更新照片)世大運今進行射箭反曲弓團體與個人賽獎牌戰，首先登場的是男子團體金牌戰，中華隊派出鄧宇成、彭士誠與魏均珩迎戰強敵南韓，彭士誠兩度射出7分箭，最終以0比6敗陣，連續兩屆都以銀牌作收。

韓國隊陣中有兩位奧運金牌坐鎮，分別是金優鎮和李承潤，兩人果真實力強大，幫助韓國隊首局58比55勝出，第二局彭士誠的致命7分箭，54比59落敗，0比4絕對落後。

第三局，中華隊前兩箭都沒能射出10分箭，該局55分，反觀韓國隊單局最少都有9分箭，57比55贏得最後勝利。

中華隊整場比賽只出現7支滿分10分箭，彭士誠的兩支7分箭成為敗戰主因；韓國隊共出現12支10分箭，不曾出現9分以下的箭靶，所以中華隊輸得不冤。

(中時電子報)