咖啡怎麼喝才不會影響睡眠？專家揭密

不想影響睡眠，喝咖啡時間最好這樣選。（圖/shutterstock提供）

精神不濟時刻，許多人喜歡喝上一杯咖啡提神，但喝的時間可要注意，選錯時間可能會減損提神效果，還會造成失眠困擾。營養學家米勒（Michelle Miller）建議，不想晚上失眠，最好在睡前6-8小時飲用咖啡。

根據《ELITE DAILY》網站報導，咖啡會阻礙身體分泌入睡的荷爾蒙「褪黑激素」，以致睡眠受影響，不過，若是選對時間飲用，影響程度便會降低，既能享受到咖啡香醇，也能一夜好眠。

米勒表示，睡前6-8個小時盡量別喝咖啡，若是對咖啡因格外敏感者，則要在睡前10-12小時前遠離。另外，選擇經過檢驗及有機咖啡，也能降低失眠風險。

或許你會疑惑，為何每人受影響程度相異，有的人喝再多咖啡都毫無影響，有的人啜飲幾口就徹夜難眠？美國西北大學營養學教授柯尼莉司（Marilyn Cornelis）認為，這取決於基因，每人對咖啡因的承受度，有不同的遺傳特徵。

(中時電子報)