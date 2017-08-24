世大運》中華男團射銀 待女團甜蜜復仇

反曲弓男子團魏均珩、鄧宇成、彭士誠，稍早射下一銀牌。（葉臻攝影）

台北世大運射箭反曲弓賽事在今天進入決戰，中華隊男子反曲弓團體賽由魏均珩、彭士誠、鄧宇成出賽，迎戰韓國隊相爭金牌，最後以3支僅8分、7分、8分的失分箭落敗，以165分總分與韓國隊175分拉開差距，飲恨銀牌。

反曲弓賽事在今天步入尾聲，中華隊反曲弓男、女子團將分別迎戰韓國爭取金牌，女子個人賽則將由譚雅婷、雷千瑩分別決戰金、銅牌，稍早男團射回銀牌，女團譚雅婷、彭家楙、雷千瑩仍有機會贏回金牌。

(中時)