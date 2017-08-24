家長當心！市售兒童書包塑化劑超標20倍

開學日期將屆，但學童們身上背的書包可能塑化劑超標！消保處採樣20件兒童書包，結果發現有1件塑化劑超標20倍：商品標示也有5件不合格，比例高達25％。消保處也提醒，學生書包合理重量不能超過體重8分之1。

消保處今年4月期間，從網路和全台實體通路購買20件樣品，送請標準局依據國家標準CNS 15503「兒童用品一般安全要求」，檢測可遷移元素含量、游離甲醛含量、特定偶氮色料含量、8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量，結果發現有1件塑化劑含量檢出2.036％，超過國家標準0.1％限量值規定。超標20倍。

消保處指出，「8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑」是塑膠工業中常被添加的塑化劑種類，目的在賦予塑膠良好的延展性與穩定的物理化學特性，為環境荷爾蒙的一種，會干擾內分泌系統的平衡及功能，使男性雌性化及增加女性罹患乳癌機率。

此外，經濟部中部辦公室依據《商品標示法》進行中文標示查核，也有5件商品不合格，像是商品本體未以中文標示原產地、外包裝（或吊牌）未標示製造日期、製造廠商、進口廠商及原產地等，經濟部中部辦公室業已發函地方政府，限期要求業者改善。

消保處提醒消費者，選購兒童書包時，注意是否有詳細中文標示，是否有異味，依兒童身高選購適合的書包尺寸，採雙肩背負，肩帶寬，肩背帶的調整範圍和背部的長度相符合，才能使重心落在理想的位置，重量接近骨盆，貼緊腰背，避免不良背負姿勢造成兒童腰椎歪斜、長短腳或肩部斜歪斜：依研究指出，合理書包重量應不超過學生體重8分之1。

(中時)