高雄動保處公益櫥窗 再添一處
為提高流浪動物認領養率，高市動保處2015年9月起與寵物店合作推動「公益櫥窗」，迴響熱烈，至今認養數已202隻，今年年初至今共73隻待領養的毛小孩中，有66隻已找到新主人，今年7月公益櫥窗再添一處，「魚中魚貓狗水族大賣場」加入，預期後續認養成果還能再向上提升。
高市動保處長徐榮彬指出，公益櫥窗合作店家分布廣泛，更方便有意願認養犬隻的民眾就近前往，動保處收容所獸醫師挑選約3月齡、個性親近人的幼犬，驅除體內外寄生蟲、疫苗免疫、植入晶片後，送往公益櫥窗供民眾接觸互動，增加領養意願。
目前高雄市已有16間寵物店參與公益櫥窗行列，7月再增加「魚中魚貓狗水族大賣場」，該集團在全台共23間門市，皆與公立收容所合作加入犬、貓公益櫥窗行列。位於左營區華夏路的高雄門市今年開幕後，也主動與高市動保處聯繫並加入公益櫥窗計畫，短短1個月內即協助出養5隻幼犬。
(中時)
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