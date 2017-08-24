中韓建交25周年 習近平、文在寅互致賀電

今天(24日)是中國大陸與南韓建交25周年，大陸國家主席習近平24日和南韓總統文在寅互致賀電，習近平表示願與韓方鞏固政治互信、妥善處理分歧；文在寅表示韓方願與中方一道努力，將韓中關係發展成為實質性戰略合作夥伴關係，也為包括朝鮮半島在內的東北亞乃至全球的和平與發展作貢獻。

新華社英文大廣播24日報導，中國國家主席習近平24日和韓國總統文在寅互致賀電，​​慶祝中韓建交25週年。

習近平在賀電中指出，建交25年來，在雙方共同努力下，兩國關係不斷發展，為兩國人民帶來了實實在在的利益，也為地區和平與發展作出了積極貢獻。我始終高度重視中韓關係，中方願同韓方鞏固政治互信，妥善處理分歧，推動兩國關係健康穩定發展。

據韓聯社報導，文在寅在賀電中指出，韓中兩國建交25年來在各個領域取得了突飛猛進的發展。一直以來，兩國政府和人民緊密溝通，增進交流，加強合作，深化理解，加深互信，在此基礎上，韓中關係變得更加成熟。我高度重視韓中關係，韓方願同中方一道努力，將韓中關係發展成為實質性戰略合作夥伴關係，實現韓中兩國共同繁榮，為包括朝鮮半島在內的東北亞乃至全球的和平與發展作貢獻。

在23日的大陸外交部例行記者會上，在被問及中方對於建交25週年有何評論？對未來中韓關係發展方向有何展望時，中國外交部發言人華春瑩表示，我們願意利用中韓建交25週年這一契機，同韓方認真地回顧和總結建交以來的經驗教訓，不忘初心，鞏固互信，妥善處理分歧，推動中韓關係健康穩定發展。

(旺報)