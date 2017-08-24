公館商圈9／4起 機車停車格納入收費
為改善機車使用過度成長及使用所衍生道路壅塞、噪音排氣汙染、停車秩序、公共安全等相關嚴重問題，台北市停管處今宣布，公館地區機車停車格800格自9月4日起納入收費。
停管處指出，公館地區實施機車停車收費路段為羅斯福路（辛亥路1路-基隆路4段）、汀州路（辛亥路1路-基隆路4段）、思源街（汀州路3段-水源快速道路)）等路段路邊機車停車格、機車停車彎及人行道機慢車停放區，呼籲民眾停放機車時多加注意現場收費告示牌。
停管處停管科長鄭麗淑說，公館地區周邊機車停車收費措施，收費時間訂為星期一至星期六，下午3時至晚間8時，採計次收費，每次20元，民眾只要保留夾訂於機車後照鏡或後座握把上的停車繳費通知單，同一日內停放於實施範圍內不同路段的機車停車格位，收費仍以一次為限。
她指出，依過去經驗，停車格收費後，停車秩序改善、周管率提高，公館商圈因大眾運輸服務好，為引導民眾使用大眾運輸、改善違停狀況，才把公館商圈納入。
停管處呼籲民眾依規定停放機車維護公共安全，改善交通，共創優質停車環境。
停管處指出，除了公館商圈新增800格，目前已收費的地區包括台北車站、南陽特區、西門商圈、士林夜市、內湖科技園區、光華商圈、木柵動物園、信義商圈9600格停車收費，這些區域若單車停放在機車收費停車格內，將會被拖吊。
(中時)
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