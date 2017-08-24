小孩是同志嗎？法父母駭進臉書偷窺、被批侵犯隱私
家長愛偷看小孩隱私總是引起許多爭議，最近法國有一家間諜軟體公司，提供懷疑自己小孩是同志的家長，可以用駭客程式登入小孩臉書檢查他有沒有瀏覽同志網站，滿足家長「關心」小孩的慾望，但卻造成小孩隱私權不保，引來很多批評。
根據BBC報導，最近法國LGBT團體之間瘋傳一則有關家長懷疑小孩是同志，居然以駭客軟體登入小孩臉書，大肆觀察小孩曾經瀏覽的網站，想要用小孩前往同志網站證明自己的懷疑正確。這種偷窺小孩隱私的行為，真是令人相當髮指，引起廣泛討論。
這家駭客軟體公司主打「快來看看你的小孩是不是同志？」的廣告，目標客戶鎖定同志家長，讓他們可以一窺小孩的真實心理世界，同時證實他們心裡對小孩的懷疑是否正確，廣告一出惹來很多批評。日前網路上有一篇已經被刪除的文章提到，如果懷疑自己小孩是同志，家長可以監視他的臉書，看看他是否曾經瀏覽同志網站或是偷看他的私訊，相當令人傻眼。
事實上，法國並不允許這類駭客軟體存在，但是這家提供間諜軟體讓家長駭入臉書的公司可能以鑽法律漏洞的方式才能成功販售商品。
(中時電子報)
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