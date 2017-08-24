深夜赫見浴室「鏡子裡有字」 大膽女星嚇瘋找媽媽

大膽鄭爽被浴室鏡子的異象嚇壞，上完廁所動彈不得，急跟爽媽求救。(取材自微博)

近來從演藝圈跨足出版業出書的女星鄭爽，清新甜美的她，其實相當有自己的想法與個性，不但在微博直率發言，日前更以超素顏無遮掩出席簽書會，直呼不想靠顏值吃飯，面對新書代寫爭議，更以「去死吧」直球回應，在重形象的演藝圈中，鄭爽堪稱大膽女星，沒想到鬼月到來，家裡發生了一件怪事，竟嚇到女神。

鄭爽開創專屬粉絲app「雪糕群」，在其中自由自在po文貼圖做自己，也分享生活大小事，而鬼月到來，女神昨(8/23)貼出跟媽媽之間的對話截圖，內容乍看溫馨，實則驚悚，讓大膽的鄭爽都嚇壞，對話中，正上廁所的她，突然發現浴室裡古怪之處，表示：「鏡子還有字...我沒覺得我寫過啊...」，還附上一段短片，跟媽媽說她不敢仔細看。

而鄭爽媽媽即刻展現母親的強大，安撫嚇壞的女兒那是反光以及灰塵所致，要女兒趕快去睡，然鄭爽嚇到如廁完不敢起身，只能聲聲喚母，說自己還是個小寶寶，爽媽則回：「「麻麻（媽媽）是大老虎」，更祭出絕招，要女兒立刻躲進被窩裡完手機，包她馬上睡著，果然解決女兒的恐懼情緒，讓粉絲直呼爽媽強大！

(中時電子報)