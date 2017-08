堅持要做？ 白宮要五角大廈速推變性者從軍禁令

白宮要美國國防部盡快推行對變性者從軍的禁令。圖為菁英之一的海豹部隊。(圖/美國國防部)

據路透社(Reuters)報導,美國總統川普(Donald Trump)日前在推特上表態,自己希望禁止變性者從軍的想法後,雖然遭到眾多現役與退役軍人的強烈反彈,但恐怕抗議無效,因為傳出白宮已向五角大廈(The Pentagon)送出備忘錄,要求國防部盡快做出決議,禁止變性族群進入軍隊服役。據媒體報導,白宮2頁半的備忘錄中表明,要現任國防部長馬蒂斯(Jim Mattis)在未來6個月以內,禁止再有變性者加入軍隊,並暫停變性現役軍人的醫療保障,這恐怕將再次引發新一波對川普政府的抗議聲浪。

歐巴馬政府於去年,終止對變性族群入伍報效國家的禁令。實際上,在美軍編制中,目前至少有1,320至6,630名變性士官兵服役中。在川普推文後,立即引起不少美軍官兵的砲轟,包含一名曾是海豹部隊(SEALs)士官的貝克(Kristin Beck),也是最著名的變性海軍士官之一,在專訪中大聲表達自己的怒火,曾在伊拉克、阿富汗和波士尼亞等地立下多起戰功的「她」,對川普嗆聲,「有本事當面告訴我,我不夠資格!是不是變性人根本不影響,只要你做好工作、對得起你身上的制服就好!」

面對最高統帥不友善的發言,已有5名曾在伊拉克等前線服役過的退役變性軍人,向法院對川普提出訴訟,認為總統此舉並未與軍方高層協商,就草率地下達命令。事實上,包含參謀長聯席會議主席(chairman of the Joint Chiefs of Staff)鄧福德(Joseph Dunford)和馬蒂斯,對於川普的要求採取消極的態度,指出在未得到最終命令以前,軍方不會對變性軍人執行禁令。

(中時電子報)