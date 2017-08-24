堅持要做？ 白宮要五角大廈速推變性者從軍禁令

白宮要美國國防部盡快推行對變性者從軍的禁令。圖為菁英之一的海豹部隊。（圖/美國國防部）

據路透社（Reuters）報導，美國總統川普（Donald Trump）日前在推特上表態，自己希望禁止變性者從軍的想法後，雖然遭到眾多現役與退役軍人的強烈反彈，但恐怕抗議無效，因為傳出白宮已向五角大廈（The Pentagon）送出備忘錄，要求國防部盡快做出決議，禁止變性族群進入軍隊服役。據媒體報導，白宮2頁半的備忘錄中表明，要現任國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）在未來6個月以內，禁止再有變性者加入軍隊，並暫停變性現役軍人的醫療保障，這恐怕將再次引發新一波對川普政府的抗議聲浪。

歐巴馬政府於去年，終止對變性族群入伍報效國家的禁令。實際上，在美軍編制中，目前至少有1,320至6,630名變性士官兵服役中。在川普推文後，立即引起不少美軍官兵的砲轟，包含一名曾是海豹部隊（SEALs）士官的貝克（Kristin Beck），也是最著名的變性海軍士官之一，在專訪中大聲表達自己的怒火，曾在伊拉克、阿富汗和波士尼亞等地立下多起戰功的「她」，對川普嗆聲，「有本事當面告訴我，我不夠資格！是不是變性人根本不影響，只要你做好工作、對得起你身上的制服就好！」

面對最高統帥不友善的發言，已有5名曾在伊拉克等前線服役過的退役變性軍人，向法院對川普提出訴訟，認為總統此舉並未與軍方高層協商，就草率地下達命令。事實上，包含參謀長聯席會議主席（chairman of the Joint Chiefs of Staff）鄧福德（Joseph Dunford）和馬蒂斯，對於川普的要求採取消極的態度，指出在未得到最終命令以前，軍方不會對變性軍人執行禁令。

(中時電子報)