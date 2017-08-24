洪崇晏「路過」中正一分局辱警 高院改判無罪定讞

太陽花學運成員洪崇晏等人3年前包圍中正一分局，並數次辱罵分局長，台北地院將洪依侮辱公署罪判處拘役55天，但高院認為他是合理表達言論改判無罪，至於蕭年呈依妨害公務判處拘役50天，撒丰安、瓦林則判處40天、緩刑2年，都可易科罰金確定。

聆判後洪崇晏受訪表示，雖然他改判無罪感覺較輕鬆，但本案不是所有人判無罪，他為其他人抱屈；撒丰安則說，自己心情沒問題，如果仔細檢視當時的錄影帶，就可看出警方也有對他們使用暴力，高院的判決讓人看不出執法的那條線在哪裡。

2014年4月11日當晚，逾數百名群眾「路過」中正一分局外，占據公園路和青島西路口形成包圍之勢，高呼「方仰寧下台、歸還路權」等口號，群眾與警方發生數波短暫推擠衝突，也有人在分局外牆噴漆寫字、灑冥紙。

洪崇晏等人當時訴求，集會遊行法並未授權警方能夠針對申請路權者設立「黑名單」，要求時任中正一分局長方仰寧出來面對、下台負責，洪被控集遊法「首謀聚不解散」等罪，帶頭號召網友包圍警局，檢方錄影蒐證後移送。

台北地院認為洪崇晏觸犯侮辱公署罪判處拘役55日，集遊法無罪，蕭年呈依2次妨害公務罪處拘役80日，撒丰安．瓦林吉那拘役40日，陶漢拘役30日，4人皆可易科罰金，案經上訴後，高院將蕭年呈及撒丰安、瓦林各判拘役50天、40天，其餘被告全部改判無罪。

高院認為，洪崇晏雖數次口出「無恥方仰寧」，及指方及其上司「你將會害自己暗殺」、「無恥、下賤」等，另被告蕭年呈以手勢挑釁出言「臭卒仔」，陶漢撒冥紙高喊「小孬孬、方仰寧」，但他們的言論是針對當天凌晨警方驅離公投盟及方男不許可集會申請。

高院指出，洪等人的言論明確表達對於集會遊行法、警察職權行使法應修正的訴求，縱其中夾雜具有輕蔑、嘲諷等貶抑詞語，令方仰寧覺得人格造成侮辱，但洪等人主觀上沒有任何惡意，並非以損害他人名譽為唯一目的，將他們判處無罪定讞。

(中時)