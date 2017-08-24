緊盯北韓攻擊 美軍將在帛琉設雷達系統
在北韓連續高調威脅下，美國已宣佈，計畫在帛琉裝設雷達系統，以提高對西太平洋區的監測力。
據法新社24日報導，美國國防部與帛琉政府在聯合聲明中說，他們將共同決定在這島國設置雷達塔的地點。
帛琉為台灣邦交國，位於關島西南方約1,300公里，而平壤稍早曾威脅，將發射4枚飛彈，攻擊關島附近海域。
聲明中指出，雷達塔的地點尚未敲定，不過雙方都希望，能把對環境的影響降到最低。
帛琉人口僅2.2萬人，有彩虹的故鄉之稱，為熱門的觀光與潛水度假聖地。
儘管帛琉是獨立國家，但並沒有軍隊，要靠與華府的協議提供國防。在相關協議下，美軍能進出帛琉，但目前並沒有美軍派駐當地。
雖然帛琉2015年設置了廣達50萬平方公里的海上保護區，面積約如西班牙大小，但該國卻沒有足夠的能力，來監視非法撈捕。一旦設置雷達系統，或許有助於帛琉進行相關監測。
(中時電子報)
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