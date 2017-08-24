緊盯北韓攻擊 美軍將在帛琉設雷達系統

由於北韓飛彈威脅不斷，美國將在台灣邦交國帛琉設置雷達系統。帛琉（見圖）人口僅2.2萬人，有彩虹的故鄉之稱，為熱門的觀光與潛水度假聖地。（圖/中央社）

在北韓連續高調威脅下，美國已宣佈，計畫在帛琉裝設雷達系統，以提高對西太平洋區的監測力。

據法新社24日報導，美國國防部與帛琉政府在聯合聲明中說，他們將共同決定在這島國設置雷達塔的地點。

帛琉為台灣邦交國，位於關島西南方約1,300公里，而平壤稍早曾威脅，將發射4枚飛彈，攻擊關島附近海域。

聲明中指出，雷達塔的地點尚未敲定，不過雙方都希望，能把對環境的影響降到最低。

帛琉人口僅2.2萬人，有彩虹的故鄉之稱，為熱門的觀光與潛水度假聖地。

儘管帛琉是獨立國家，但並沒有軍隊，要靠與華府的協議提供國防。在相關協議下，美軍能進出帛琉，但目前並沒有美軍派駐當地。

雖然帛琉2015年設置了廣達50萬平方公里的海上保護區，面積約如西班牙大小，但該國卻沒有足夠的能力，來監視非法撈捕。一旦設置雷達系統，或許有助於帛琉進行相關監測。

(中時電子報)