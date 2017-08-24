對手「蛋蛋」傷痛 跆拳曾子鎰提前3分鐘晉級

曾子鎰（藍）踢中對手下體，提前3分鐘結束比賽晉級。（蔡依珍攝）

慘被曾子鎰踢中下體的澳洲選手MEYERS Adam Leslie，當場倒地不起、表情痛苦。（蔡依珍攝）

踢中對手下體、提前3分鐘結束比賽晉級的曾子鎰（藍）高舉右手宣告獲勝。（蔡依珍攝）

踢中對手下體、提前3分鐘結束比賽晉級的曾子鎰（藍）高舉右手宣告獲勝。（蔡依珍攝）

「蛋蛋」傷痛！台灣跆拳國手曾子鎰，24日在世大運跆拳男子87公斤級，對上澳洲選手MEYERS Adam Leslie，第一回合雙方勢均力敵，以1比1平手結束；第二回合曾子鎰一開賽就佔上風，連續擊中對手得分，比賽開始40秒時，曾子鎰長腳一踢不偏不倚擊中對手下體，對方當場抱著下體痛到倒地不起、表情痛苦，在裁判讀秒逾10秒仍無法起身下，宣布曾子鎰以7比1在第二回合51秒，就提前結束比賽，晉級8強賽。

(中時)