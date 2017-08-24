台灣隊棒球落敗無緣四強 蔡阿嘎：繼續打第五名吧
世大運棒球台灣對南韓之戰，台灣隊全場出現2次守備失誤，加上跑壘失誤喪失追平機會，終場以3比6輸球，無緣晉級4強，讓網友痛批「低級失誤、散漫守備」，這讓網紅蔡阿嘎難掩失望，大嘆「真的不知道要罵什麼了」。
台灣隊昨天棒球賽敗給韓國，注定與前四強無緣，對此蔡阿嘎表示國家隊技不如人，完全不知道要罵什麼了，只能帶著微酸口氣表示：「台灣隊加油，繼續打第五名」，至於韓國隊順利進入四強，他先是強顏歡笑道賀「韓國晉級了，恭喜恭喜，連我們的份一起加油」，但最後仍難掩心中怒火爆粗口「X，輸韓國就是不爽」，最後則在自己上傳的影片下留言，寫道「難道我要等到80歲...才能看到國際賽贏韓國嗎」?一句話道盡多年來的無奈。
蔡阿嘎這段影片也引起網友共鳴，紛紛留言「希望不會比小熊奪冠久」、「低級失誤+細膩度低，台灣球員的通病」、「可憐又可悲的呆丸郎，還不知道輸含狗多遠」，但也有人認為台灣隊盡力了，應該用鼓勵代替責罵才對。
(中時電子報)
關鍵字：蔡阿嘎
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