林全：籲請在野黨理性審查前瞻預算

立法院目前正舉行第三次臨時會，審議前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案，行政院長林全今（24）日在行政院院會表示，「籲請在野黨以國家人民福祉為念，理性審查，使特別預算案早日通過，讓國家各項建設儘速展開。」

林全指示，針對部分立委與民眾所提出的質疑或反對意見，請相關部會首長務必就主管計畫及預算內容，備妥充足的說明及論述資料，主動向立委及社會大眾溝通說明，爭取支持。

林全表示，另有些錯誤的說法，也請部會首長在第一時間向社會大眾說明或透過網路儘速澄清。

(中時)