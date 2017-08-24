電桿遭拉垮釀大停電 基市議長：速辦地下化

基隆市中山一路4號前高壓電桿，本月16日遭1部超高又超重的曳引車，鉤到電纜而拉垮電桿，電箱也應聲墜落，造成附近區域大停電。（張穎齊攝）

基隆市中山一路4號前高壓電桿，本月16日遭1部超高又超重的曳引車，鉤到電纜而拉垮電桿，電箱也應聲墜落，造成附近區域大停電。（張穎齊攝）

基隆市中山一路4號前高壓電桿，本月16日遭1部超高又超重的曳引車拉垮，議長宋瑋莉昨邀集相關單位會勘，要求台電盡速將電桿遷移，並將變電箱採地下化處理。（議長宋瑋莉提供）

基隆市區電纜布滿天際，有如蜘蛛網般，不僅有礙市容觀瞻，且對居民的生命財產造成相當大的威脅。（張穎齊攝）

基隆市中山一路4號前高壓電桿，本月16日遭曳引車拖倒，造成附近區域停電，同時也發生高壓電箱墜落起火意外，讓當地居民飽受驚嚇，議長宋瑋莉昨會同相關單位到場勘查，要求將電桿遷移至後方空地，並採地下化方式處理，避免類似意外一再發生。

16日上午，1部來自桃園市運送進口重型機械的曳引車，因不熟路況，從成功2路右轉中山1路時，誤闖限重10噸的通行路段，又因車輛超高，鉤住電線，造成高壓電桿倒塌，並將電線拉斷，使得周邊地區3075戶停電，加上15日才剛發生全台大停電，連續2日出包已令當地居民紛紛氣炸。

「1年已經連續發生2次，早就建議做地下化，還是不做！」吳姓居民表示，同一個高壓電箱，半年前才剛發生電線遭拉斷，導致電箱起火意外，當時就已經屢次向台電建議，將電桿、電線地下化，但卻未有下文，如今又再度發生意外，實在誇張。

「密密麻麻的電纜太多，相當離譜！」議長宋瑋莉指出，當地電桿相當密集，幾乎不到5公尺、10公尺就有一根電桿，甚至有住家門前一左一右就豎立2根電桿，這些電桿與盤根錯節的電纜就緊鄰著民宅，對居民的生命財產造成相當大的威脅。

宋瑋莉表示，已要求台電盡快進行地下化工程，或是將電桿移置到沒有民宅的適當位置，同時希望市府往後應嚴格把關，不能讓人隨意設置電桿。

對此，台電基隆營運處說明，由於高壓電箱位置是設在該區域用電的中心點，若是移置距離太遠恐怕會影響輸電。目前會採取將中山一路4號前高壓電桿，移置後方台鐵停車場預定地，並改以地下變電箱方式處理，避免再有車輛拖倒高壓電桿的情況發生。

(中時)