美照拍不完！全台5家閨蜜遊特色飯店 無邊際泳池瘋打卡

在七夕將到之際，HotelsCombined邀集喜好旅遊美食的超人氣網美部落客冰蹦拉 :: 美食旅行、啾啾愛亂拍、I'm 盈盈、嗯嗯。莉莉嗯 Touch and Life，拍攝表達女性旅遊需求的「最強閨蜜訂房秘訣」可愛短片。(圖/HotelsCombined提供)

姐妹出遊必拍美照，不只是紀錄每一段青春歲月的真摯情誼，手機自拍上傳社群賺秒讚也是不可少。全球旅宿比價網站就推薦5家適合閨蜜出遊的特色飯店，從旅館大廳、飯店房間、無邊際泳池都是美照好拍景點，遠方還有台北101大樓為背景，不必出國也可與閨蜜來場今夏最潮的泳池Night Party。

現代女性個性獨立，出門時更極具行動力，享受旅遊自主，自在安排逛街或在飯店放鬆的行程，尤其20到39歲年齡層的台灣輕熟齡女，去年出國人數更多於男性近49萬人。而迎接七夕到來，旅宿比價網站HotelsCombined精選5處特色打卡熱點，號召姐妹們無論是否有閃光相伴，三五好友同聚一堂，也要享受屬於閨蜜的Girls Time！

寒舍艾麗酒店樓上泳池可與101自拍合影，與閨蜜一起來場今夏最流行的泳池Night Party。(圖/HotelsCombined提供)

▶寒舍艾麗酒店 秒讚泳池Night Party

素有台北曼哈頓之稱的信義計畫區，鱗次櫛比的高樓為台北天際線畫下絕佳景色。尤其以台灣經典地標的台北101大樓最為醒目，因樓高449公尺，且與鄰近建築物相近，以往在街區拍攝，許多人常苦於無法完整捕捉101的絕美風采，每每打卡總是無法過癮。

位於信義區中心地帶的寒舍艾麗酒店提供私密好拍點，不僅交通便利且可一次走訪各大名牌精品外，位於7樓的戶外泳池區，更可近距離欣賞101大樓的多變風情，不必出國也可與閨蜜一起來場今夏最流行的泳池Night Party，手機自拍上傳賺秒讚。

雀客旅館走Loft風裝潢，摩登又具設計感。(圖/HotelsCombined提供)

▶Check inn雀客旅館 處處留影好取景

現代人旅行時，越來越注重住宿地點的質感，也因此催生不少兼具設計感的創意風格飯店，從櫃台、餐廳、走廊到客房，無一不是可以拍照打卡的好熱點。位於台北捷運行天宮站附近的Check inn雀客旅館，以近年流行的Loft設計為主要風格，餐廳用對比分明的黑白色調創造出摩登感，而房間則以紅磚及開放式的空間設計，提供放鬆舒適的自由氛圍，讓閨蜜們飯店走一趟，即走即拍置身全館攝影棚，拍出不同類型與風格的IG美照。

桃城茶樣子的無邊際泳池，近來成為嘉義旅遊熱點。(圖/HotelsCombined提供)

▶承億文旅桃城茶樣子 蔚藍無邊際泳池

無邊際泳池以往是高級度假飯店才有的美好景緻，但現在輕鬆就可以享受。位於嘉義市區的承億文旅桃城茶樣子，飯店頂樓9F的無邊際泳池，讓投宿旅客能一邊俯瞰嘉義景色，還能一邊穿上剛入手的可愛比基尼，與閨蜜在陽光下的蔚藍泳池旁戲水玩自拍，泳裝秀豔、讚數按不完，甚至期待來場泳池邊的短暫邂逅，必能成為閨蜜出遊時的難忘回憶。

Home hotel大安以大坪數房間帶給旅人舒適環境，寬敞空間還能與閨蜜們來場時尚換裝秀拍美照。(圖/HotelsCombined提供)

▶HOME Hotel 大安 寬敞大房超舒適

姐妹們多人一起出遊時，最擔心房間空間不足、無法自由活動，總要彼此遷就才能擠出位置來，更別說如果一人帶一個行李箱時，房裡會太過擁擠；此時，房間坪數就成為旅行時須考量的重點。鄰近台北捷運文湖線的HOME Hotel大安，以原住民圖騰與風格為設計概念，中價位即能入住大坪數的房間，再多行李也不怕放不下，與閨蜜同享舒適的空間，享受美好假期，還能來場瘋狂換裝、走秀start。

紅點文旅大廳內的溜滑梯是到訪台中必拍的景點之一，像把旅館變身遊樂園。(圖/HotelsCombined提供)

▶紅點文旅 Lobby就像遊樂園

在旅行中，開心玩樂當然是不可或缺的一塊，尤其當姐妹們一起出遊時，更是尋回童心的好時機，放下繁忙的工作與生活，讓自己找回兒時的純真與簡單，再與好友相視而笑。台中的紅點文旅，大廳裡裝設著吸引人一試再試的溜滑梯，享受許久沒體驗到的下滑感，讓閨蜜們彷彿回到小時候展純真童心，拍下彼此笑得最燦爛的幸福時刻。

(中時電子報)