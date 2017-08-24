太平洋SOGO成歷史 9月1日改遠東SOGO

叫了30年的太平洋SOGO即將更名為遠東SOGO。（圖／SOGO提供）

太平洋SOGO百貨今年邁向30年，大家熟悉的太平洋SOGO LOGO也將變身，SOGO昨日陸續函文予櫃位廠商，自9月1日起包括店招、提袋、宣傳物上的SOGO LOGO全部改為「遠東SOGO」，此舉亦意味遠東集團接手SOGO16年後，正式去太平洋，冠上集團名，引發業界震撼！

至於「太平洋崇光百貨有限公司」公司名稱、合約名稱則不做變動。SOGO同時在函文表示，若有廠商使用SOGO LOGO，皆需事先提出申請。

據了解，新LOGO主要配合SOGO三十周慶，帶動新氣象，SOGO百貨在6月股東會前即已決議，並指出，「遠東SOGO」早在五年前新竹Big City巨城購物中心開幕時就開始啟用，當年遠東集團董事長徐旭東還表示「太平洋SOGO遲早要更名」，且主要更新包括店招、提袋與宣傳物DM與電商等，公司名稱與合約上名稱都不受影響。

遠東集團2001接手SOGO至今16年，當年4店營收260億元、淨利僅億元，如今營收逾440億；去年SOGO銷貨收入431.8億元，微幅下滑1.17％；為迎30周年，近兩年積極投入店舖改裝與商品面與服務面調整，忠孝復興館引進國際精品四大天王Cartier、CHANEL、Hermes、Louis Vuitton全部到位，今年有望在改裝綜效顯現，加上新引進櫃位帶動，可望帶動今年銷貨上看442.8億元，年增2.5％。

(工商)