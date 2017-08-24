時藝多媒體 x上帝的建築師 高地展 辦公好物駕到
今年暑假舉辦的「上帝的建築師 高地展」，突破華山1914文創園區展廳限高，共展出來自巴塞隆納聖家堂、加泰隆尼亞國家藝術博物館等63件建築模型。此外，為了向高第作品致敬，世界巡展中的台灣站特邀請本土藝術團隊以光影、新媒體互動、大型結構裝置等各種虛實媒體創作，透過體感與視角的變化，感受高第建築的迷人精隨。
另外，本展與台灣插畫家合作，重新詮釋出高第經典建築作品的迷人風采。藉由明信片、筆記本、Memo夾、等辦公小物，呈現與眾不同的生活品味。
時藝多媒體於8月23日至8月27日推出該展首波粉絲團活動。按讚並分享粉絲團貼文，將有機會獲得「上帝的建築師 高第特展」辦公室文創好物，讓生活充滿溫度！
【展覽資訊】
上帝的建築師：高第誕生165週年大展
展覽日期：2017.7.26(三)-9.17(日)
展覽地點：華山1914文化創意園區東2四連棟CD
展覽時間：10:00-18:00(17:30停止售票入場)
(中時電子報)
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