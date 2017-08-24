世大運》韓國決勝局全10分箭 中華女團銀恨

中時電子報
《世大運》射箭反曲弓 中華男女團同摘銀
中華隊彭家楙（右起）、譚雅婷及雷千瑩兩度與南韓隊戰成平手，在加射的第5回合決勝戰不敵對手滿分完美演出，最後以4比5敗給南韓，摘下銀牌。（黃世麒攝）

(12:50更新照片)世大運射箭反曲弓女子團體賽中華隊再戰韓國隊，雙方在前四局戰成平手，決勝第五局，中華隊派出雷千瑩、譚雅婷與彭家懋上陣，對上韓國崔美善、姜彩榮和李殷京，首局韓國隊出現兩支8分箭，中華隊以56比53開出紅盤，次局，譚雅婷在第4箭只射出8分箭，中華隊56比58，兩隊平手。

第三局，兩隊在前3箭平手，後3箭中華隊失誤，雷千瑩更出現7分箭，該局53比57落敗。第四局，中華隊連續4箭都射出滿分箭，雷千瑩9分箭，彭家懋再以10分箭收尾，該局拿到59分；韓國隊不甘示弱，前3箭同樣滿分箭，但後3箭分別射出9分、10分與9分，中華隊以1分險勝，兩隊再次戰成4比4平手。

決勝第五局兩隊選手各射1箭，韓國隊連續射出3支10分箭，中華隊譚雅婷9分箭，雷千瑩10分箭，彭家懋9分箭，韓國隊30比28摘下金牌，中華隊銀恨。

(中時電子報)

《世大運》射箭反曲弓 中華男女團同摘銀
中華隊雷千瑩（右起）、譚雅婷及彭家楙摘下銀牌。左一為教練倪大智。（黃世麒攝）
反曲弓女團射銀 金牌寄望譚雅婷
【全記錄】2017臺北世大運
關鍵字：世大運射箭譚雅婷雷千瑩彭家懋韓國
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