保障農民權益 綠委籲農保納入職災保險

民進黨立委蔡培慧（左起）、周春米、蔡易餘、莊瑞雄及陳亭妃24日舉行「推動農民職災保險」記者會，呼籲推動「農民職災保險」，並且加強宣導農民職災預防的觀念，讓農民耕作有保障。（劉宗龍攝）

民進黨立委蔡培慧、周春米（左）、蔡易餘（中）、莊瑞雄（右）及陳 亭妃24日舉行「推動農民職災保險」記者會，呼籲推動「農民職災保險」，並且加強宣導農民職 災預防的觀念，讓農民耕作有保障。（劉宗龍攝）

台灣社會保險制度依照職業別做區分，但現行的《農民健康保險條例》給付項目卻少於《勞工保險條例》，且缺乏清楚定義的職業災害給付。民進黨立委蔡易餘、蔡培慧、莊瑞雄、周春米、陳亭妃今天召開記者會，呼籲推動「農民職災保險」，並且加強宣導農民職災預防的觀念，農民耕作有保障，農業發展才能進步。

綠委周春米指出，農民常見的職災包括噴農業中毒、中暑、白內障、肌肉骨骼變形，但現有法規卻沒有保障與保護，各縣市政府都在推動青年返鄉，我們一定要提供安全的工作環境讓他們回來。至於在相關法令未完全到位之前，也希望農政單位、勞政單位在農民職災可以先做起預防宣導的部分，宣導怎麼樣避免職災，以及從事農業的時候要有怎樣的裝備保護人身安全。

綠委蔡培慧強調，農保若納入職災保險是大多數人的心聲，但很多人會問既有的保費是否會增加？政府應該找精算師立刻來做計算，保險部分可以做彈性選項。

綠委蔡易餘表示，農民支撐台灣的糧食供應，但長期以來卻處於社會低階地位，政府應擔當起照顧農民的角色，尤其應加強老年生活的保障，讓年邁的農民不用再煩惱醫藥費的籌措。

(中時)