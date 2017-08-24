保障農民權益 綠委籲農保納入職災保險
台灣社會保險制度依照職業別做區分，但現行的《農民健康保險條例》給付項目卻少於《勞工保險條例》，且缺乏清楚定義的職業災害給付。民進黨立委蔡易餘、蔡培慧、莊瑞雄、周春米、陳亭妃今天召開記者會，呼籲推動「農民職災保險」，並且加強宣導農民職災預防的觀念，農民耕作有保障，農業發展才能進步。
綠委周春米指出，農民常見的職災包括噴農業中毒、中暑、白內障、肌肉骨骼變形，但現有法規卻沒有保障與保護，各縣市政府都在推動青年返鄉，我們一定要提供安全的工作環境讓他們回來。至於在相關法令未完全到位之前，也希望農政單位、勞政單位在農民職災可以先做起預防宣導的部分，宣導怎麼樣避免職災，以及從事農業的時候要有怎樣的裝備保護人身安全。
綠委蔡培慧強調，農保若納入職災保險是大多數人的心聲，但很多人會問既有的保費是否會增加？政府應該找精算師立刻來做計算，保險部分可以做彈性選項。
綠委蔡易餘表示，農民支撐台灣的糧食供應，但長期以來卻處於社會低階地位，政府應擔當起照顧農民的角色，尤其應加強老年生活的保障，讓年邁的農民不用再煩惱醫藥費的籌措。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。