世大運金牌超越上屆 林全為選手喝采

第29屆世界大學運動會，我國選手獲得金牌數已超越上屆表現及目前設定的標準，行政院長林全稱許選手的表現非常優異、屢創佳績。（行政院）

行政院長林全今（24）日在行政院院會表示，第29屆世界大學運動會自8月19日揭幕以來，我國選手的表現非常優異、屢創佳績，獲得金牌數已超越上屆表現及目前設定的標準，他為所有選手的表現喝采，也期盼繼續努力，爭取最佳成績。

林全表示，世界大學運動會是我國有史以來所主辦最高層級的國際體育賽事，更讓台灣成為世界矚目的焦點，如何將這場賽事舉辦得盡善盡美，讓所有來台選手、旅客及觀眾都能感受到台灣人民的和善好客，是政府與全民的共同責任。

(中時)