世大運》反曲弓女團射銀 金牌寄望譚雅婷
台北世大運射箭反曲弓賽事在今天進入決戰，中華隊女子反曲弓團體賽由譚雅婷、彭家楙、雷千瑩出戰韓國隊，首輪中華隊靠著韓國隊一支8分箭取得3分積點領先，第2輪韓國隊射出3支10分箭滿靶，拿下第2輪，第3局雷千瑩失手1支7分箭，落後韓國隊，但第4輪戰況激烈，兩隊先個射下1個滿靶後，中華隊以多1支10分箭拿下第4輪，打下平手局進行短場加射。
短場加射賽上韓國隊來勢洶洶射出3支10分箭滿靶，中華隊則以2支9分箭和1支10分箭，2分之差飲恨銀牌，然而高水準的表現仍獲得滿堂彩，下午3點將由譚雅婷、雷千瑩分別決戰反曲弓女子賽金、銅牌，仍有機會抱回金牌。
(中時)
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