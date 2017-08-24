中市全國首創運動防護區域醫療網

台中市全國首創建置運動防護區域醫療網，強化運動發展能量！（陳世宗翻攝）

世界大學運動會賽事熱烈在台展開，台灣運動好手紛紛展現堅強實力，為國爭光。在亮眼成績的背後，相關支援網絡扮演重要角色，為強化運動選手健康照護，台中市政府今年擴大校園運動傷害服務，結合市內9所區域醫療院所，全國首創完成「運動防護區域醫療網」建置。

教育局長彭富源說，建置「運動防護區域醫療網」！提供運動傷害特約門診、快速通關看診、部分優惠等，為台中5千多位體育班學生打造更完善的發展環境，也為迎接107年全中運、2019東亞青奧盛會做好準備。

中市府響應教育部體育署「中區運動傷害防護體系建置輔導計畫」，領先全國完成「運動防護區域醫療網」，與9所區域醫療院所洽簽「運動傷害特約醫療院所」合作契約，由專業醫療院所提供配合骨科、復健科、家庭醫學科等門診時間成立的運動傷害特約門診，並有快速通關看診服務，嘉惠台中市國小至高中體育班學生共約5千多人。

學校遇有體育班緊急病患送醫時，部分合作醫院將優先提供特別診療；經診斷為重大傷病無法處理者，則會協助轉診醫學中心，盼建構讓運動員無後顧之憂、防護員不孤軍奮戰的醫療安全網，降低學生選手受傷比率，同時也強化選手傷後復健及與合作醫院的後送機制，為運動競技人才建構完善照護系統。

部分合作院所也提供掛號費或開立診斷證明、病歷摘要、拷貝影像檢查等資料優惠；學校若舉辦教育訓練課程，也可由專業醫護人員進行專題演講、義診活動等服務。

教育局表示，台中市9所區域醫療院所包括澄清綜合醫院中港分院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、林新醫療社團法人林新醫院、大甲李綜合醫院、衛生福利部豐原醫院、衛生福利部台中醫院、台中榮民總醫院、童綜合醫院。台中市體育班學生出示學生證或選手就醫證即可獲得資源服務。

市府表示，台中市將舉辦107年全國中等學校運動會、108年全國原住民族運動會及2019東亞青年運動會等賽事，透過完善健康照護網絡與後送機制，輔以專業運動醫學培訓及導入運動科學輔助訓練觀念，為大型運動賽會做好準備，同時也強化台中運動發展能量。

(中時)