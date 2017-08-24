MLB》胡智為返大聯盟 明可望戰藍鳥

光芒台灣投手胡智為，重返大聯盟。（美聯社資料照）

目前正效力光芒隊3A的胡智為，今光芒球團宣布，確定將在明日將他升上大聯盟，這也是胡智為，自從6月後，相隔2個多月重回大聯盟。

胡智為本季曾在4月到6月間待在大聯盟，共出賽4場，累積8局投球，有9次三振，失2分，責失1分，自責分率1.13，回小聯盟後，為了爭取更多上大聯盟的機會，他也轉成牛棚投手，近10場出賽，拿下3勝0負，21.2局被擊出20支安打，投出20次三振，失8分自責分，自責分率3.32。

今光芒球團宣布將在明日將胡智為與投手卡布（Alex Cobb）升上大聯盟，最快胡智為就能在明日對藍鳥一戰中登板投球。

(中時電子報)