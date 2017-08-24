殲15迫降起火前鑒 教練9不適合上航母

教練-9「山鷹」(圖/wikipedia)。

長期以來教練9和教練10高教機誰能上艦一直是外接關注的話題解，放軍軍方近日透露了海軍殲-15雙發艦載戰機在空中遭遇撞鳥的空中驚魂，當下導致左側發動機起火，好在最後飛行員載重超極限著陸、單發迫降成功，事件也再次引起了各界對於單發戰機的疑慮，而單發且問題不少的教練-9也因此被指恐不適合用於中國海軍的新一代教練機。

據《新浪軍事》報導，儘管從教練-9「山鷹」的研製公司貴航集團各種文宣中來看，他們從未放棄該機種上艦的夢想，但該機種長久以來有許多問題，恐不適合上艦，該機種只能執行艦載機地面模擬訓練的部分工作，無法稱之為真正的艦載教練機，這讓中國海軍艦載機部隊在使用教練-9「山鷹」的改進型進行陸地訓練之前，一直都只能先用殲-15戰機進行艦載機飛行員的訓練工作，不僅成本高昂，也消耗了戰鬥機的飛行壽命。

反觀美國海軍航空兵多年來發展、裝備了多型艦載教練機，機種以易操作、易維護、低飛行成本、高培訓質量、節省全體系訓練成本等為考量，像是在1980年左右研發的專用艦載教練機T-45A/C「蒼鷹」，其設計功能能夠涵蓋飛行員的中、高級訓練和作戰基礎訓，尤其美國海軍近日更是計畫的在空軍T-X新一代高級教練機的基礎上再發展海軍型教練機，用以取代海軍T-45艦載高級教練機。

至於中國海軍隨著國產新一代戰鬥機的使用，教練機也需要扮演低成本攻擊機、伴隨訓練機的角色，來提供更經濟高效的服務，從目前中國海、空軍現役的高級教練機機型來看，儘管單價較高，但雙發的教練-10「獵鷹」供殲-10B、殲-16、殲轟-7B和殲-15B等三代半戰鬥機或轟炸機，以及殲-20、殲-31等四代機飛行員進行培訓，比起教練-9「山鷹」是中國海軍專用艦載教練機是更好的選擇。

不過教練-10上艦仍有許多挑戰，包括需要結構增重以適應攔阻著艦和未來可能的彈射起飛，但增重將很可能會惡化本來性能不足、供貨不太穩定的動力系統，以及該機種動力需要進口、未對艦載進行過多相關設計的問題。

(中時電子報)