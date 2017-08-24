供氣又傳意外？大潭電廠昨晚降載發電

供氣又傳意外？昨（23）晚6時傳出中油台中天然氣接收站，因海水泵跳俥供氣出狀況，導致大潭6部機組降載發電，所幸因遠離尖峰用電時段，供電並未出狀況，不過這已是大潭電廠今年第三次因為天然氣供氣出問題影響供電。

中油表示，昨晚6點10分海水異位指示器出現異常訊號，導致海水泵跳俥，6點20分通知台電改由永安接收站供氣，並未要求降載，晚間7時供氣壓力恢復正常。

台電電力調度處副中央調度監鄭有財表示，雖說中油表示供氣無虞，但是台電為了保險起見還是將機組降載，6部機組出力降至一半，減少約220萬瓩。

815大停電記憶仍猶新，大潭電廠昨日又傳出意外。其實這已是今年第三次傳出供氣問題，今年4月27日大潭電廠也有因為中油接收站海水泵故障降載發電。

另外，和平電廠2號機昨晚也傳出破管意外，於晚間9點55分解聯。鄭有財強調，近幾日氣溫比預期低，加上今日有大潭7-2號機跟大林新1號機試俥，提供約90萬瓩發電，預估備轉容量率約在5.5％左右，供電應無虞。

台電發言人林德福表示，破管需等鍋爐溫度降溫後，工作人員才能進去檢查受損狀況，和平電廠屬於民營電廠，目前還未將評估報告給台電，會持續關注修復進度。

(工商)