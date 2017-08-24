翻滾男孩李智凱備戰奧運 湯馬士迴旋要增至90％

李智凱昨天在世大運男子鞍馬摘金，絕技就是「湯馬士迴旋」，為他拿下15.30分高分。今早他與教練林育信一起出席記者會仍難掩興奮，林育信也說，他的動作各國應該都會學習，為了備戰明年亞運、2020年東京奧運，打算把湯馬士迴旋動作的比例，從昨天80％拉高至90％，雖然難度增加，但只要他心情穩定，奧運晉級應該有望。

李智凱的這面金牌，是中華隊在世大運體操項目史上第二面金牌。他說，獎牌是大家一起努力來的，要謝謝教練、身邊給予幫助的人，還有《翻滾吧！男孩》、《翻滾吧！男人》的導演林育賢，15年來一路記錄。

提到奪牌，李智凱坦言，比賽時的壓力與緊張，是自己最大問題所在，常常訓練時表現好，上場就發揮不出來；去年里約奧運前1個月腳受傷骨折，雖然站上比賽場地，但成績也不佳。不過，教練鼓勵他不要放棄、未來路還很長，加上這次世大運是在自己家比賽，壓力較能釋放，所以才有這麼好的發揮。

林育信則說，李智凱的15.3分，是台灣鞍馬項目史上最高分，同時也是第一面金牌，男子團體賽第5名也是歷屆最好成績。賽場上難免表現高低起伏，但在台灣主場，表現不好時就會聽到播放《完美落地》這首歌，士氣立刻又會被鼓舞起來，真的很感謝來加油的朋友。

接下來，林育信將目標設定在明年亞運、2020年奧運。他說，湯馬士迴旋的動作很炫，宜蘭每個選手都要練，李智凱手長腳長所以一開始就培養他練習，先從地上開始做，成熟後就轉移至鞍馬上，變成特殊的動作。這次比賽有80％動作都是湯馬士迴旋，之後希望提高到90％、增加一些難度，只要屆時李智凱心情穩定，應該很有機會在奧運晉級。

(中時)