粉絲破60萬 李燕大放送「比基尼養眼照」

李燕在網路擁有高人氣。(圖／本報系資料照)

李燕放送「養眼照」。(圖／翻攝自李燕臉書)

本土劇演員李燕外型甜美，常演出討喜角色，在網路擁有高人氣，近日她的臉書粉絲突破60萬，平時不走性感路線的她，竟罕見放送「養眼照」答謝粉絲，但網友仔細一看，都快要笑翻。

李燕為慶粉絲突破60萬，罕見曬出「養眼照」，要讓大家清涼一下，只見她穿上藍色比基尼，酥胸美腿全都露，還有結實腹肌，身材好到沒話說，不過被眼尖網友抓包這根本是合成的，笑說這跟她完全不像，敲碗要看本尊身材。

(中時電子報)