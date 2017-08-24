飛行傘雲層迷航迫降山區 2人今吊掛平安獲救
花蓮一名王姓飛行傘教練昨與郭姓遊客在花蓮縣秀林鄉三棧部落山區進行飛行，疑似穿越雲層迷失方向後迫降在亞泥礦場山區，昨晚出動8名警消前往搜救，因遇峭壁挺進有難，考量兩人身體狀況良好，待今早再出動直昇機吊掛成功，兩人成功獲救。
新城警分局昨傍晚6時接獲飛行傘公司報案，飛行傘玩家及遊客失蹤、失聯，緊急轉報消防局並與飛行傘業者聯繫後，立即成立搜救小組前往執行，順利與王姓教練進行無線電通訊，並以空拍機取得飛行傘最後下降座標。
警消人員指出，迫降地點為亞泥花蓮礦區沿達基利溪，距離起飛地點約5公里，昨晚派遣8名警消溯溪至源頭再切往稜線上嘗試接近，但因懸崖峭壁無法步行接近，搜救小組以無線電與受困者通聯，確認受困者2名人員身體狀況良好，請他們留在原地待救。
今早空勤總隊由花蓮機場起飛往目標區進行空偵，受困民眾以藍白色帆布袋揮舞求救並以吊掛方式將2名人員順利救出，飛往花蓮德興壘球場降落，兩人送醫後無大礙。
(中時)
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