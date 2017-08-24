辜寬敏捐150萬 雲林口湖鄉長親道謝

新台灣和平基金會捐贈150萬給雲林縣口湖鄉公所，鄉長林哲凌(左)向基金會董事長辜寬敏致謝。(鄉公所提供)

新台灣和平基金會捐贈150萬給雲林縣口湖鄉公所做為未來一年緊急救助金，鄉長林哲凌昨日特來拜訪該基金會，說明善款救助方向，並向基金會董事長辜寛敏表達深深謝意。

林哲凌說，口湖鄉是辜老故鄉鹿港鎮之外，第一個設立此救助金專戶的鄉鎮，除了公部門既有的社會福利之外，許多家庭變故案例可能面臨社福救助金不足以度過難關，或者不符資格情況，未來，將妥善運用救助金，讓有需要的鄉親們，得到最及時的照顧。

「台灣和平基金會」創立於1997年，曾負責經營台北市228紀念館，發放鄭南榕研究獎學金，並設有和平研究中心。2013年辜寬敏先生捐出一半的財產回饋社會，組織「新台灣和平基金會」，其社會公益部分，設立了文化、教育、社會三個公益面向。

(中時)