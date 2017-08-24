川普與國會大老政治冷戰 白宮出面消毒

白宮23日發布聲明指出，美國總統川普和參院多數黨領袖麥康納兩人仍然維持「團結一致」，並將在國會9 月初開議後，舉行會議討論諸多重要議題。

白宮在這項罕見的聲明中表示，川普總統和麥康納參議員在諸多優先要務，包括中產階級稅收減免，加強軍隊，建設南部邊界和其他重要議題上，仍保持團結一致。

聲明中說，他們將在8月份國會休會後按先前安排舉行會議，白宮和國會領導人員目前正在協調這些會議的細節。

同日，麥康納也發表聲明強調，自己與川普總統間「彼此團隊」，為了共同目標，保持定期和持續接觸。

有關川普和麥康諾間關係惡化傳聞，甚囂塵上。《紐約時報》23日報導，兩人已經數周不曾交談，麥康諾並私下對友人表示，經過這個夏天連串危機後，川普是否能保住總統寶座，令人懷疑。

報導引述多名內情人士消息來源說，麥康納與川普間原本就是一種尷尬的政治結盟，如今更陷入僵化，相互憎恨和怨懟。麥康納的妻子趙小蘭在川普政府擔任運輸部部長，則讓他與川普的恩怨情仇更加複雜。

暑期即將結束，國會議員9月初將回到華府，數項重要議程必須限時完成，包括國會必須通過政府預算法案，調高政府赤字上限等當務之急，否則聯邦機構可能在10 月面臨關門。政府和國會間必須密切合作，川普和麥康納兩人間若持續冷戰，後果堪慮。

(中時)