才貌兼具 陸兩名「30未滿」美女教授爆紅

大陸最近爆紅的兩名「未滿30」的女教授：楊樹（圖左）和劉明偵（圖右）。（圖/網路照片）

據澎湃新聞報導，過往對於大學教授的想像，多半都有一定年齡，加上近年來博士學位愈來愈不好拿的情況下，當我們唸完博士後，往往已突破30歲大關。但最近在大陸的社群媒體上，有兩位優秀的「30未滿」美女教授爆紅，不僅外貌美麗令人羨慕，其學歷、資歷也都相當傲人，可謂是才貌雙全的兩位女神。她們分別是：浙江大學電氣工程學院教授楊樹和電子科技大學教授劉明偵。

現年27歲的楊樹，是俗稱的「學霸」人物，16歲就考入復旦大學微電子專業，畢業後赴香港科技大學攻讀博士學位，在學期間曾獲得每年僅3人的港科大優秀博士生獎學金（PhD Research Excellence Award）。專攻領域是半導體材料與關鍵技術，博士畢業前就曾在多個國際期刊發表過40多篇論文，畢業後憑借優異的表現和成績，入選大陸第十二批「青年千人」計畫，被聘為浙江大學的教授兼博士生導師。

畢業於牛津和劍橋的高材生，現任成都電子科技大學教授的劉明偵。（圖/網路照片）

浙江大學美女教授楊樹的官方網頁介紹。（圖/浙大網站）

同樣27歲的劉明偵，18歲遠赴英國布裏斯托大學就讀，以全系第一名的優異成績畢業；22歲畢業於劍橋大學（University of Cambridge），並進入牛津大學（University of Oxford）攻讀博士學位，緊花2年的時間就取得學位，並在知名期刊《自然》（Nature）發表論文。專攻領域為太陽能電池，25歲返回大陸，被成都985名校之一的電子科技大學聘為教授，並與楊樹一起入選「青年千人」計畫，成為新一批的美女網紅教授。

在實驗室認真進行實驗的劉明偵。（圖/網路照片）

「30未滿」的優秀教授有多難？從大陸最新的「青年千人」計畫名單就可看出端倪，雖然比上一屆更多年輕學者，但主要仍集中於33至39歲的學者，佔總人口的七成以上，32歲以下的僅有63人，1990年代以後的「九零後」更僅有楊樹與劉明偵兩人，這兩位女神很自然地成為萬眾矚目的焦點。不少大陸網友紛紛表示，看到這兩位女神，深深感受到不公平和忌妒，更有不少博士生感嘆，自己27歲才剛剛踏入學界，人家卻已經是優秀教授，讓他們實在汗顏。

(中時電子報)