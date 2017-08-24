森鐵是否環評 林務局：由環保署定奪
阿里山森林鐵路42號隧道，先前因風災受損，現正準備進行復建工程，林務局表示，未來在動工前，依程序還須再函送環保署備查，屆時若環保署認為本案應先進行環境影響評估，林務局自當遵照辦理，相關程序尚在進行中。
林務局表示，阿里山森林鐵路里程58K處，在前年9月受杜鵑颱風侵襲，造成該處緊鄰邊坡的42號隧道，發生合計共55公尺的嚴重崩塌，無法原址重建。後續經由地質調查及工程專業團隊評估，建議避開原崩塌面，以對原環境與地形影響最小的向內退縮繞行方式復建42號隧道。
林務局表示，由於本案屬災害復建工程，且避開原崩塌受災坡面，重建隧道以銜接原有路線，應適用環評法「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」第35條第1項規定，「屬災害復原重建、搶通之緊急性工程，並符合因災後受損及銜接原鐵路之原則」，才依此規定申請免實施環境影響評估。
林務局指出，本案目前始完成規劃，工程細部設計才剛開始進行，嘉義林區管理處在規劃期間，已積極進行環境生態影響相關調查監測。後續在施工前，須函報環評主管機關環保署備查，屆時若環保署認定本案不適用上述災害復原重建規定而應實施環境影響評估，林務局本當遵照辦理。
林務局說，嘉義林管處也將透過與當地鄒族的共管平台機制，充分向居民及族人說明並聽取意見，力求在交通運輸、環境生態與居民需求間取得最大共識，並納入細部規劃設計，未來定案施工前，也將會辦理施工說明會，確保共識付諸實際工程執行。
(中時)
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